防衛省防衛研究所の増田雅之・中国研究室長と慶応大の礒崎敦仁教授が１０日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、中国の習近平（シージンピン）国家主席による北朝鮮訪問について議論した。礒崎氏は、北朝鮮がロシアとの関係を深めてきたことで「中国を振り向かせることができた」と述べ、習氏の訪朝は「北朝鮮の外交的勝利だ」と指摘した。中朝首脳会談に関する双方の発表に北朝鮮の非核化への言及がなかったことについて