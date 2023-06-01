衆参両院の議長らはきのう（10日）、皇族数の確保に向けて各党・各会派でとりまとめた具体策「立法府の総意」を高市総理に手渡しました。高市総理「早急に法律案の作成に取りかかり、できるだけ速やかにその骨子案につきまして、衆参両院の正副議長にお示しできるように取り組ませていただきます」皇族数の確保策をめぐる「立法府の総意」では、政府の有識者会議が示した▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案と、▼旧宮家の男系