【ナッシュビル（米テネシー州）＝平島さおり】Ｗ杯北中米３か国大会に臨む日本代表の合宿に、今大会はけがで選外となった南野（モナコ）と、前回Ｗ杯主将の吉田（ロサンゼルス・ギャラクシー）が参加している。森保監督は南野について、「他の選手に対して背中で見せられるし、コミュニケーションもとれていい意味で影響力を持っている」と評価する。昨年末に左膝の前十字靱帯（じんたい）を断裂し、今大会の代表入りは逃した