NTTは次世代技術「IOWN」の普及に向け、800億円規模の投資ファンドを設立すると発表しました。投資ファンドにはアメリカの投資家や韓国・台湾の通信大手、さらに国内ではソニーグループや富士通など20社以上の企業が出資し、800億円規模になるとしています。NTT・島田明CEO：こうした投資を通じてIOWNエコシステムを構築し、新たな事業創出を推進していく。NTTはAIや半導体関連の最新技術を持つ世界中のスタートアップ企業への投資