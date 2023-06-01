【Amazon：LG ゲーミングモニター セール】 セール期間：6月11日0時～6月22日23時59分 UltraGear OLED 32GX870A-B Amazonにて、LGのゲーミングモニターなどがセール価格で販売されている。セール期間は6月22日23時59分まで。 期間中は、VESA Dual Modeに対応したゲーミングモニター「UltraGear OLED 32GX870A-B」や、21