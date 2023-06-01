【Amazon：「ブラビア KJ-X81L」シリーズセール】 セール期間：6月11日0時～6月17日23時59分 Amazonにて、ソニーの4K液晶テレビ「ブラビア KJ-X81L」シリーズ（2026年モデル）がセール価格で販売されている。セール期間は6月17日23時59分まで。 「ブラビア KJ-X81L」シリーズは、Google TV機能を搭載。ネット動画や音楽、ゲーム