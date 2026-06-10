一番くじに6月27日、「ジョジョの奇妙な冒険」が登場。MASTERLISEシリーズのフィギュアなど全ラインナップが公開され、SNSで話題となっています。🏇✩.｡……………………………… ｡.✩🏇全ラインナップ公開ッ!#一番くじ ジョジョの奇妙な冒険STEEL BALL RUN🏇✩.｡……………………………… ｡.✩🏇. 📅2026年6月27日(土) より順次発売予定1st STAGEに登場