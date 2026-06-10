米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油－722.7万（4億2649万） ガソリン＋18.6万（2億1514万） 留出油 －20万（1億0210万） （クッシング地区） 原油－80.1万（2164万） ＊（）は在庫総量