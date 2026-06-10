ユヴェントスが、アストン・ヴィラに所属するアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスと合意に達したようだ。9日、イタリアメディア『スカイ』が伝えている。報道によると、ユヴェントスとE・マルティネスは3年契約で事実上の合意に達したとのこと。ユヴェントスでの給与はこれまで受け取っていた金額よりも低いが、同選手は、この移籍が自身のキャリアやタイトル獲得において重要であると判断したようだ。今後、ユヴェ