ウェストハムに所属するポルトガル代表MFマテウス・フェルナンデスに対し、マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードの2クラブが関心を示しているようだ。イギリスメディア『スカイスポーツ』が9日に報じたところによると、マンチェスター・ユナイテッドはM・フェルナンデスの獲得を模索しているとのこと。対して、ウェストハムは8000万ポンド（約171億円）未満で同選手を売却する意向はないという。また、両クラブは