11日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比140円安の6万4200円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万4179.27円に対しては20.73円高。出来高は1万4205枚となっている。 TOPIX先物期近は3839ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.6ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 6420