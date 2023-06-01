三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の社長に４月１日付で就任した関浩之氏（５８）が読売新聞のインタビューに応じた。富裕層向けの資産運用事業を強化する方針を示し、顧客からの預かり資産残高を、２０２６年３月期の約５６兆円から中長期的に１０兆円積み増す目標を明らかにした。三菱ＵＦＪ銀行出身の関氏は証券会社の課題として、富裕層向け事業による預かり資産残高の拡大を挙げ、「銀行ビジネス（のノウハウ）を応用し