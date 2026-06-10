アシックスは「オニツカタイガー」を手がける事業部を分社化すると発表しました。アシックス・廣田康人会長：それぞれのブランドが自立的に成長しながら、グループとしての強みも生かしていく。これが今回の分社化における重要な考え方。アシックスグループならではの競争力の源泉であると考える。新会社の名称は「OTグループ」となり経営を切り分けることで、意思決定のスピードを上げ、ブランドに応じた戦略を柔軟に打ち出す狙い