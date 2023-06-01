【Fable】 2027年2月23日発売予定 XBOXのRPGといえば「Fable」といってピンとくるXBOXファンはあまり多くはないだろう。最後にリリースされた「Fable III」は2010年で、もう15年以上あいている。初のリメイク作品「Fable Anniversary」から数えても10年以上となる。しかし、「Fable」ファンはもちろんだが、シリーズを知らないゲームファンにこそ、この新生「Fable」はプレイして