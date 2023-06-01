【Gears of War: E-Day】 2026年10月6日発売予定 「Gears of War」で始まり、「Gears of War」で終えたXBOX Games Showcase 2026だが、フルスクラッチで開発が進められている「Gears of War: E-Day」は、期待通り、いや、期待以上の作品に仕上がっていた。 元々「Gears of War: E-Day」は、前作「Gears of War: Reloaded」と同様に、マルチプラットフォーム向けに開発され、すでに一部