【Minecraft Dungeons 2】 2026年9月29日発売予定 2026年3月に配信された「Minecraft Live」にて電撃発表されたシリーズ最新作「Minecraft Dungeons 2」。XBOX Games Showcase 2026では、最新トレーラーと共に、発売日も発表され、実際にプレイしながら開発陣に質問する機会も与えられた。実際にプレイできたのはわずかな時間だったが、十分にその魅力は感じることができたのでイ