【JOIN US】 2027年3月発売予定 カルト教団は、ゲームのモチーフとしてすっかりお馴染みの存在と言っていい。古くは「サイレントヒル」、「バイオハザード4」、近作では「FarCry 5」あたり。その多くは、狂信的なカルト教団に対して敢然と立ち向かう内容だったが、ID@XBOXから登場した「JOIN US」は自らカルト教団に入信し、教祖となり、来るべき終末に向けて勢力を拡大していく