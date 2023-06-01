ソフトバンクは１０日の阪神戦（みずほペイペイ）に６―２で逆転勝ちを収めた。「３番・左翼」で先発出場した近藤健介外野手（３２）が２打席連続本塁打を含む３安打３打点と猛打を振るった。２―２で迎えた５回の第３打席、大竹のカットボールにうまくバットを乗せると、打球は右中間テラス席へ。２戦連続となる１１号ソロは勝ち越しの一発となった。勢いづいたバットマンはこれだけでは終わらなかった。７回の第４打席、一死