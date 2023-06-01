活力の元は食べること「夜寝る前に次の日何を食べようか考えて寝るぐらい好き」俳優の福原遥が出演するCDエナジーダイレクトの新テレビCM「A・B・CDエナジー 銭湯篇」が、12日より順次放送される。10周年を迎え、同日に実写映画化もされるテレビアニメ『おそ松さん』との初のコラボレーションテレビCMで、福原は銭湯で6つ子たちと共演する。【動画】福原遥が『おそ松さん』と銭湯で歌い踊る新CM新テレビCMは、ガスと電気が使用