アメリカのトランプ大統領は、イランの橋と発電所に新たな攻撃を近く命じる可能性があると述べました。トランプ大統領は10日、FOXニュースのインタビューでイランの橋と発電所に新たな攻撃を近く命じる可能性があると述べました。戦闘終結に向けた交渉の遅れが理由だとしています。トランプ氏はこれに先立つ9日、ホルムズ海峡付近で墜落したアメリカ軍の攻撃ヘリについてイランによって撃墜されたと明かし、アメリカ中央軍が9日、