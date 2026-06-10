みりちゃむこと、モデルでタレントの大木美里亜が７日、自身のインスタグラムを更新。プライベート感満載の最新ショットを披露した。「ぴんぼけ」とつづったみりちゃむは、薄暗い部屋のベッドで横になり、バッチリメイクの顔を写した自撮り写真をアップ。薄着姿の１枚に、ファンからは「何かの、流出画像っぽい」「画質が平成っぽくてかわいいです」「ドキドキなショットやな〜」などの声が上がった。