皇族の数を確保する方策について、衆参両院の正副議長は与野党の代表者との協議で、女性皇族が結婚後も皇室に残る案（第1案）と旧宮家の男系男子を養子に迎える案（第2案）のいずれも「了」とすることを「立法府の総意」として取りまとめた。【映像】「女性天皇について正面から議論を」発言の瞬間（実際の様子）2案とも反対の立場の共産党・小池晃書記局長は終了後に記者団の取材に応じ、「『立法府の総意』と言いながら、参