人気ビーチバレーボール選手の衣笠乃愛（２４）が１０日、インスタグラムを更新。私服姿のオフショットを投稿し、反響を集めた。衣笠は駅のホームで撮影した写真を添え、「前髪切りましたお仕事沢山頑張った〜楽しかった〜」と記述。黒系コーデで統一し、ビーチでの姿とは一変した雰囲気にフォロワーからは「スポーツ選手というよりアイドルやね」「あら可愛い」「めちゃくちゃ似合ってる」「前髪めっちゃいいやん」などと反