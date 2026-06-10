皇族の数を確保する方策について、衆参両院の正副議長は与野党の代表者との協議で、女性皇族が結婚後も皇室に残る案（第1案）と旧宮家の男系男子を養子に迎える案（第2案）のいずれも「了」とすることを「立法府の総意」として取りまとめた。【映像】「隣のおっさん」に例えた瞬間（実際の様子）日本保守党の百田尚樹代表は、終了後の記者会見で、第1案は「認められない」と改めて表明し、「総意」ではないと主張した。百田