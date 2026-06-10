バルセロナが、マンチェスター・ユナイテッドからレンタルで加入しているイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードの買い取りオプションを行使しないようだ。ユナイテッド下部組織出身のラッシュフォードは生え抜きとして活躍していたが、ルベン・アモリム前監督体制で出場機会を失い、アストン・ヴィラへレンタル移籍を経て、今季はバルセロナでプレイ。公式戦49試合で14ゴール14アシストの数字を収めた。ラ・リーガでは宿敵