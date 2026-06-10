米メディア『Stars and Stripes FC』は9日、グループFの展望記事を掲載。日本をオランダに次ぐ決勝トーナメント進出の有力候補として紹介した。同メディアは日本のこれまでのワールドカップの成績を「過去2大会連続、また直近6大会のうち4大会でベスト16に進出しているが、それ以上の成績は残せていない」と紹介。そのうえで「目標はベスト8だろう」と見据えてチームを分析する。その中で中心選手には久保建英をピックアップし、次