25-26シーズンが終了し、夏の移籍市場に向けた各クラブの獲得の報道が増えている。『talkSPORT』によると、25-26シーズンのプレミアリーグで6位フィニッシュとなったボーンマスがアレックス・スコットの評価額を8000万ポンドに設定したようだ。基本的にボーンマスはスコットを非売品としており、今夏での売却を望んでいない。クラブはスコットとの契約延長を希望しており、新契約にはマンチェスター・シティに移籍したアントワーヌ