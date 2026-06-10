プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドがブラジル代表カゼミロの退団を正式に発表した。カゼミロは2022年にレアル・マドリードから加入したMFで、移籍当初は評価を下げてしまっていたが、時間が経つにつれて好パフォーマンスを発揮するようになり、リーグ3位で終えた25-26シーズンは公式戦35試合で9ゴール2アシストを記録。得意の守備だけでなく、得点感覚も光るシーズンとなった。そんなカゼミロが退団したことで、ユナイ