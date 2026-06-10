１１日開幕のサッカー北中米Ｗ杯に挑む日本代表ＭＦ久保建英（２５）が１０日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）で日本代表の先輩・内田篤人さんのインタビューに応じ、大舞台に臨む思いを明かした。現地入り前にスペインに内田さんを迎えた久保。「４年前（のカタールＷ杯）はアスリートとして追いついてないなって部分が大会中にも個人的に感じられるシーンがあって、それを４年かけて、ど