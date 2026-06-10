「ピーター」こと歌手で俳優の池畑慎之介と女優・芳本美代子がダブル主演する舞台「喝采〜『イヴの総て』より〜」が１０日、豊洲シビックセンターホールで行われた。ピーターとミッチョンの舞台共演は「阿国」(１９９０年)から始まり５回目とあって、息もピッタリ。池畑が演じるマーゴは喝采と名声を欲しいままにする大女優だが、芳本扮（ふん）する野心満々の若手女優・イヴがのし上がり、男たちを巻き込んでドロドロの“女の