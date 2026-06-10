女優の鳴海唯が７月１０日に季刊ＺＩＮＥ「Ｍａｇｉｃｈｏｕｒ」の第３弾「Ｍｙｓｔｅｒｉｏｕｓ」を発売すると１０日、発表した。鳴海が信頼を置くフォトグラファーの嶌村吉祥丸が撮影を担当。夜の東京を舞台に妖艶（ようえん）で大人な一面を見せる。この日から予約受け付けを開始。税込み１１００円。Ａ５版で全２０ページだ。鳴海は２０２５年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」の新聞記者役、今年１月期の同局