毎日のヘアケアで「髪の広がりやパサつきが気になる」「ヘアミルクは重たくなりやすい」と感じている方も多いのではないでしょうか。そんな悩みに寄り添う新アイテムが、縮毛補修発想のヘアケアブランドStraineから登場します。独自の「クラッシュミスト製法」によってヘアミルクをナノレベルまで微細化した新発想のヘアミストは、髪全体へ均一になじみやすく、軽やかな仕上がりを実現。毎日のドライヤー前ケアをワンランク