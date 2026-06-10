ロシアのモスクワ近郊で9日、走行中の乗用車が爆発し、運転していた1人が死亡しました。現地メディアは、ロシア国防省の幹部が死亡したと伝えています。モスクワ近郊のバラシハで9日、走行中の乗用車が爆発し、運転手の男性が死亡しました。ロシアの捜査当局は身元を明らかにしていませんが、複数の独立系メディアは、死亡したのがロシア国防省ミサイル砲兵総局のダミル・ダビドフ中将だと伝えています。この現場周辺では去年も乗