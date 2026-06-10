減少が続く皇族数を確保するための「立法府の総意」がまとまりました。衆参両院の議長は、各党の代表者と取りまとめた皇族数確保の具体策である「立法府の総意」を高市総理に手渡しました。森英介 衆院議長「立法府の総意と呼ぶにふさわしい取りまとめができたのではないか」具体策では、▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持すること、▼旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えることの2つが盛り込まれました。このうち、