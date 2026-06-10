中東情勢の影響で、企業の間で取引されるモノの価格を示す指数の伸びが、3年2カ月ぶりの高い水準となりました。日銀が発表した5月の企業物価指数は、前の年の同じ月と比べて6.3％上昇しました。原油価格が高止まりするなか、ガソリン・軽油をはじめとした「石油・石炭製品」が13.8％上昇したほか、ナフサの価格上昇でポリエチレンなどの「化学製品」も13.4％上昇しました。銅やアルミなどの供給懸念も広がるなか「非鉄金属」も42.2