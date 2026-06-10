バレーボールの世界三大大会の一つ『ネーションズリーグ』が日本時間10日、中国・臨沂で開幕した。男子日本代表（世界ランク7位）はウクライナ（同18位）にストレートで勝利し、開幕戦を白星発進。石川祐希キャプテン（30）や2年ぶりの代表復帰となった西田有志（26）、郄橋藍（24）、ロラン・ティリ監督が試合を振り返り、次戦に向けコメントした。【日程・結果】ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪” ！ 女子は