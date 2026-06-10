東京・渋谷の路上で通行中の女性に声をかけ、アダルトビデオへの出演を勧誘したとして、40代の男が警視庁に逮捕されました。都の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、会社員の中西敏文容疑者（47）です。中西容疑者は今月8日、渋谷区道玄坂の路上で通行中の女性に「AV事務所なんですけど。顔は出るが、お金はすごく高い」などと声をかけ、アダルトビデオに出演するように勧誘した疑いがもたれています。調べに対し、中西容疑