１日に第１子の出産を報告した、モデルでタレントの藤田ニコルが８日、自身のインスタグラムを更新。ベビーカーデビューを報告した。「お宮参りの投稿に沢山のコメントありがとうございます♡」と始めた藤田。「お母さんの顔になったねって沢山言ってもらえてまだ不思議な気持ち。ちゃんとなれてるかな？」と心境をつづった。続けて「ベビーカーデビューもしたよ外の空気とか匂いとか音とか沢山知ってもらいたいから