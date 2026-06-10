中国国務院新聞弁公室は8日に開いた政策定例ブリーフィングで第15次五カ年計画（2026〜30年）期間中の「アーバン・リニューアル計画」について説明した。住宅・都市農村建設部の建築省エネ・科技司の陳少鵬（チェン・シャオポン）司長は、「中国の都市の地中埋設管網の総延長は約390万キロで、総合共同溝の総延長は約7700キロに達している」と話した。人民網が伝えた。第15次五カ年計画期間中、都市の地中埋設管網は合わせて約77万