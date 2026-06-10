◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―ヤクルト（１０日・京セラドーム大阪）オリックスが８得点の大勝で、３カードぶりのカード勝ち越しを決めた。１点リードの５回に打者１１人、６安打の猛攻を見せ、今季最多の１イニング７得点。岸田護監督は「一、二塁までいって三振、三振でちょっと重苦しくなったけど…。本当に山中の一本で一気に乗った。一気にたたみかけたというところの流れをつくってくれた」と２死一、二