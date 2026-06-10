大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年6月9日(日本時間10日) ピッツバーグ・パイレーツ対ロサンゼルス・ドジャース＠PNCパーク＞ ドジャースの大谷翔平投手(31)が、敵地で行われたパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場、4打数1安打2打点、1四球の活躍でチームの勝利に貢献した。 8回の打席で代打を送られ途中交代となったが、チームは7回に10得点の猛攻を見せるなど12ʌ