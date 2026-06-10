◇交流戦西武5―4広島（2026年6月10日ベルーナD）西武の4番・ネビンがフル出場した。前日の広島戦は体の張りを訴えて途中交代。しかし一夜明けたこの日は問題なくスタメン出場し、初回2死一塁で中前打。続く古賀悠の左翼線二塁打では一塁から一気にホームインする激走も見せた。「（体は）感じはいいよ」と試合後も問題なしを強調したネビン。チームの劇的なサヨナラ勝ちに「これ以上の勝ち方はない。本当にチームで勝ち