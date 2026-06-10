きょう（10日）、茨城県結城市のタイヤ店で火事があり、店にある全てのタイヤおよそ800本などが焼けました。きょう午後3時すぎ、茨城県結城市のタイヤ販売店で火事があり、火はおよそ6時間後に消し止められました。警察によりますと、この火事で、店にあった全てのタイヤおよそ800本が焼けたほか、コンテナ4台が全焼、タイヤ店に隣接する住宅の窓なども一部が焼けたということです。出火当時、タイヤ店には従業員など6人がいました