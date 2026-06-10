マジョルカの元日本代表FW浅野拓磨が9日に自身のインスタグラム(@asatakugram)を更新し、オフシーズンの様子を公開した。浅野は日本の国旗の絵文字とともに、複数の写真をアップ。ビーチやプールサイドで撮ったショットでは、鍛え上げられた肉体を披露している。コメント欄では「素晴らしいbody」「脱いでも バシッとキメても 惚れ惚れしちゃう」「どれも絵になる」「モデルか〜?」「どんどんカッコよくなりますね」「いつ見