HSBC選手権 大会期間：2026年6月8日～2026年6月14日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ラウラ シグムント] 0 - 2 [アマンダ アニシモバ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第3日がイギリス ロンドンで行われ、女子シングルス2回戦で、ラウラ シグムントと第2シードのアマンダ アニシモバが対戦した。 第1セットはアマンダ アニシモバが6-1で先取。第2セットもアマンダ アニシモ