男子日本代表は10日（水）、ネーションズリーグ（VNL）2026男子の予選ラウンドでFIVB世界ランキング17位のウクライナ代表にストレートで勝利。先発出場したアウトサイドヒッターの髙橋藍が『BS-TBS』のインタビューで試合を振り返った。 2大会ぶりのメダル獲得を目指し、VNL2026初戦を迎えた日本。髙橋はサービスエース1本を含むチーム2位の12得点を挙げるだけ