◇交流戦西武5―4広島（2026年6月10日ベルーナD）西武は劇的なサヨナラ勝ちで今季3度目の5連勝。先発の渡辺勇太朗は白星こそ手にできなかったが、7回108球を投げて6安打2失点と粘った。3―0の3回、1死一塁で1番・名原に2ランを被弾。連続無失点イニングは22回2/3でストップした。それでも「失投を打たれたけど、1点差を守ろうと切り替えた」とリードを守って降板した。この日は昨年に続いて母校・浦和学院（埼玉）の