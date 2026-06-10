放送作家でタレントの女優でタレントの野々村友紀子さんが１０日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜国際版」（水曜・午後９時）に出演。どうしても受け入れられない「季節限定の味」を明かす一幕があった。今回は「世界の女性と大激論」。各国から集まった女性ゲストが「日本の季節限定の商品の多さに驚いた」という意見で一致したところで「野々村さんは季節限定なんかで踊らされたりしない？」と聞かれた野々村さんは