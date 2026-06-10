デジタル教科書を正式な教科書と位置づける学校教育法などの改正案が10日、参議院本会議で可決・成立した。2030年度からの導入を見込み、2027年4月施行を目指す。 デジタル版の教科書はこれまでも教科書代替教材として一部で使用できた。正式導入で無償配布の対象となる。また紙の教科書に掲載されている二次元コードのリンク先も教科書検定の対象となり、質が担保される。 関連記事：流山市、市長選に備え電子投票導入