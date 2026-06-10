「ボクシング・６回戦」（１０日、後楽園ホール）アマチュア４９勝無敗で世界ユースなど９冠の藤木勇我（１８）＝大橋＝が規格外のプロデビューを飾った。いきなりメインイベントに抜擢されながらも堂々とリングに立ち、ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級１５位のウィラ・ミカム（タイ）に２回２分５秒ＴＫＯ勝利。開始早々に得意の左ジャブでぐらつかせるなど支配すると、２回には右アッパーも交えながら着実にダ